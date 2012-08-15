Янукович підписав закон про спрощення бартерних операцій у ЗЕД

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг — дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.