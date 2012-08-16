У справі про махінації з LIBOR фігурують сім провідних банків світу

Генпрокурори американських штатів Нью-Йорк і Коннектикут, які розслідують справу про махінації зі ставкою міжбанківського кредитування LIBOR, надіслали повістки з викликом на допит сімом банкам, повідомляє Associated Press.

За даними анонімного джерела, йдеться про Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland і UBS.

Ставка LIBOR (London Interbank Offered Rate) використовується у всьому світі як орієнтир для визначення ставок за фінансовими продуктами (іпотечні кредити, корпоративні облігації, товарні ф'ючерси). Її розраховує Британська банківська асоціація, агентом якої виступає Thomson Reuters. Аналітики агентства обдзвонюють в середньому 16 провідних банків і фіксують вартість залучених на міжбанківському ринку грошей (за ставкою пропозиції), потім ставки ранжуються, відкидаються чотири верхні і чотири нижні значення, а за рештою вісьмома обчислюється середній показник.

Влада США, Великобританії, Євросоюзу, Канади та Японії підозрюють банкірів у заниженні реальних ставок: фінансові інститути намагалися приховати, що вартість грошей для них зростає, оскільки збільшення ставки відображає сумнів у фінансовій стійкості системи.

Банки звинувачуються у зловживаннях на 10 трлн дол. за кредитами і ще на 350 трлн дол. в рамках операцій з деривативами починаючи з 2007 року. Розслідування йде з 2010 року.

Першою «жертвою» скандалу став Barclays: влітку 2012 року британський банк заплатив $453 млн за махінації при визначенні ставки в 2007-2009 роках, у відставку пішли головний виконавчий директор Роберт Даймонд і голова правління Маркус Ейджіус, пише «Газета.Ru».