Столичні податківці пояснюють зростання надходжень в 2-му кварталі проведенням Євро-2012

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ Ірина Носачова пояснює збільшення надходжень до бюджету у другому кварталі п.р. проведенням футбольного чемпіонату Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ в м. Київ.

За її словами, доходи підприємств у II кварталі 2012 року зросли більш як на 20%, у тому числі і завдяки проведенню футбольного чемпіонату. «Якщо у I кварталі 2012 року вони становили 140 млрд грн, то у II - вже 170 млрд грн. Відповідно, очікується збільшення сплати до бюджету податку на прибуток», - відзначила вона.

Під час європейської футбольної першості зросли надходження і від діяльності «спрощенців». У II кварталі 2012 року фізособи-підприємці задекларували єдиний податок на суму 118 млн грн, що утричі більше порівняно з попереднім кварталом. Юрособами за цей період задекларовано на 70%, або на 22 млн грн більше.

«Готуючись до Євро-2012, підприємці відкривали кафе і магазини, в результаті чого збільшилася кількість ліцензій на право здійснювати роздрібну торгівлю напоями і тютюновими виробами. Так, порівняно з минулим роком, за 6 місяців цього року їх кількість збільшилася на 280 і становить 4,8 тис. ліцензій», - повідомила І.Носачова.

За її словами, про зростання інвестиційної привабливості столиці свідчить кількість виданих іноземним громадянам реєстраційних номерів. «За 7 місяців 2012 року іноземцям в Києві видано 4,5 тис. реєстраційних номерів, що на понад 500 більше, ніж минулого року. Така позитивна динаміка залишається і сьогодні», - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у цілому в січні-липні 2012 року до зведеного бюджету надійшло 18 млрд грн податків і зборів, контрольованих Державною податковою службою України (ДПСУ) у м. Київ, що на 28,6%, або на 4,118 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.