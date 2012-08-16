На торгах 16 серпня пара EUR/USD може відкотитися до річного мінімуму - експерт

На торгах у четвер, 16 серпня, з позицій технічного аналізу пара EUR/USD виглядає досить слабо, важливим рівнем підтримки для неї є позначка 1,2240, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україну.

На їхню думку, в разі його подолання пара може прямувати до річних мінімумів.

Британський фунт відчуває себе впевненіше, ніж тижнем раніше, потому як Банк Англії дещо поліпшив перспективи економіки Великобританії. Він продовжить зберігати кореляцію з євро, але в разі руху вниз масштабність його тренду в пунктах буде значно нижчою. Тут важливим рівнем підтримки є 1,5660. А ось для крос-курсу EUR/GBP метою руху, як і раніше залишається 0,7755. Тим не менш, пильну увагу потрібно приділити даним за роздрібними продажами, оскільки неприємний сюрприз з цього важливого показника може змінити настрої інвесторів.

Для пари USD/JPY найближчі дні можуть виявитися вирішальними. Вона зробила спробу вийти з коридору 77,95 - 78,70 і закріпилася вище верхньої межі. У разі продовження руху вгору її метою стає позначка 80,00.

За даними аналітиків, на четвер не запланований вихід значущих макроекономічних звітів, здатних зробити істотний вплив на позиції долара. Основною подією стануть традиційні дані за заявками на допомогу з безробіття, однак, цей показник в останні місяці ігнорується валютним ринком.

Дані за індексом споживчих цін в єврозоні також не будуть мати високої значимості для учасників торгів євро. Перед ЄЦБ зараз стоять набагато більш значущі і важливі проблеми, ніж інфляція, прогноз за якою у регулятора стабільний і цілком відповідає цільовому рівню.