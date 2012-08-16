Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 8,0985/8,1045 грн/дол.

На міжбанківському валютному ринку України 16 серпня торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0985/8,1045 грн/дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2538/0,2542 грн/рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,9310/9,9405 грн/євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2268/1,2270 дол./євро (середа, 15 серпня, - 1,2328/1,2330 дол./євро).

У середу, 15 серпня, Національний банк на ринок не виходив.