Справу екс-голови «Українського фінансового союзу» передано до суду. Ціна питання - 39 млн грн

Прокуратурою столиці розслідувано та скеровано до суду кримінальну справу стосовно колишнього голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» за звинуваченням у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 ККУ).

Колишній посадовець підробляв кредитні договори та на їх підставі отримав понад 39 млн грн коштів вкладників кредитної спілки, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, Голосіївським районним судом м. Києва стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі кримінальна справа перебуває у Шевченківському районному суді м. Києва.