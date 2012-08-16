Закон про ІСІ  дасть змогу істотно розширити лінійку інвестиційних фондів - УАІБ

Закон «Про інститути спільного інвестування" дасть змогу суттєво розширити лінійку інвестиційних фондів. Так в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) прокоментували агентству УНІАН підписання Президентом України цього закону.

Згідно з новим Законом «Про інститути спільного інвестування» значно розшириться лінійка інвестиційних фондів, з'явиться можливість створювати спеціалізовані та кваліфікаційні фонди, зазначили в УАІБ.

В асоціації також повідомили, що згідно з цим законом діяльність корпоративних інвестиційних фондів буде регулювати виключно законодавство про ІСІ.

В цілому, як стверджують в УАІБ, Закон «Про інститути спільного інвестування" сприятиме "залученню та ефективному розміщенню фінансових ресурсів інвесторів, визначає правові та організаційні засади створення, діяльності, припинення суб'єктів спільного інвестування, особливості управління активами вказаних суб'єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність".

Нагадаємо, 15 серпня Президент України підписав закон "Про інститути спільного інвестування" (ІСІ) в новій редакції. Документ, зокрема, дозволяє створення ІСІ спеціалізованого або кваліфікаційного виду. До спеціалізованих ІСІ зараховано інвестиційні фонди: грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні і банківських металів.

Закон також знімає введену заборону на інвестування ІСІ в акції банків, замінивши його нормою про те, що ІСІ не можуть бути засновниками та власниками істотної участі в банку (понад 10%).

Законом також передбачена чітка послідовність дій під час створення корпоративних і пайових інвестиційних фондів, а також при проведенні процедури їх ньої ліквідації.

Крім того, законом передбачено встановлення вимоги про іменну форму випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування та існування таких цінних паперів в бездокументарній формі.

Також встановлено вимогу про здійснення оплати вартості цінних паперів інститутів спільного інвестування, в тому числі акцій корпоративного інвестиційного фонду під час формуванні початкового статутного капіталу, виключно в грошовій формі.

Новий закон набуває чинності з 1 січня 2014 р., одночасно Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» втрачає чинність. До цього часу має бути підготовлена ​​вся нормативно-правова база. Діючі компанії з управління активами (КУА) матимуть привести свою діяльність у відповідність з новим Законом до 1 січня 2015 р.