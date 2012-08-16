Британський Бристоль вводить власну валюту через поглиблення кризи в єврозоні

У британському місті Бристоль вводиться власна валюта на тлі недовіри до банківського сектору країни і збільшення кризи єврозони, пише газета The Telegraph.

Бристольський фунт планувалося ввести в травні для місцевих підприємств, проте через велику кількість охочих перейти на нову валюту вона буде введена тільки 19 вересня. На даний момент вже понад сто компаній зацікавилися переходом на бристольський фунт.

Пропозиція «захопила уяву людей» в період рецесії, коли британські банки опинилися в центрі скандалів, а міністри заговорили про можливий крах євро, говорить один з творців валюти Кіран Мунді.

Влада сподівається, що бристольський фунт допоможе розвитку місцевого бізнесу і дасть змогу компаніям боротися з конкуренцією міжнародних корпорацій.

«80% коштів йдуть з регіону в тому випадку, коли вони виплачуються мультинаціональним корпораціям, ці ж 80% залишаються, якщо витрачати ці гроші на місцеву торгівлю», - говорить Мунді.

Курс валют буде однаковим, але при обміні бристольського фунта на фунт стерлінгів потрібно буде виплатити 3% за конверсію.

Багато британських міст ввели власну валюту, проте Брістоль з населенням в півмільйона осіб став першим великим містом, що планує таку схему боротьби з кризою.

У липні ВВП Британії впав максимально за три роки, країна занурилася в найтривалішу рецесію за 50 років, нагадує «Газета.Ru».