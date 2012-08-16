Податкова Києва за підсумками "зарплатних" перевірок донарахувала до бюджету 12,4 млн грн

Столичні податківці у січні-липні 2012 року за підсумками перевірок підприємств щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати донарахували до бюджету 12,4 млн грн податку на доходи фізосіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м.Київ, про це сказала голова ДПСУ в м.Київ Ірина Носачова.

«З початку року податківці Києва провели 226 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати. Кожна перевірка виявила порушення. Додатково нараховано 12,4 млн грн податку на доходи фізосіб», - зазначила вона.

За словами І.Носачової, в січні-липні 2012 року виявлено та притягнуто до оподаткування близько 2,8 тис. найманих осіб, не оформлених належним чином. До бюджету додатково надійшло майже 1,7 млн ​​грн податку на доходи.

«Фірми, які виплачують своїм працівникам мінімальну заробітну плату і нижче мінімального рівня, перевіряються нами як сумнівні. Таких у столиці близько 11 тис. З них понад 4,5 тис. вже підвищили заробітну плату своїм працівникам», - зазначила І.Носачова.

Також вона нагадала, що роботодавцям, які продовжують практику виплати заробітної плати «в конверті» загрожує кримінальна відповідальність. «У Києві з початку року порушено 42 кримінальних справи за порушення трудового законодавства», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби, в січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання становлять 14,4%).