До перевірок проблемних банків залучатимуть Фонд гарантування вкладів

Національний банк України залучатиме до перевірок проблемних банків співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляється на сайті регулятора, це передбачено постановою Нацбанку №231, якою вносяться відповідні зміни до Положення про планування і порядок проведення інспекційних перевірок.

“...Передбачена можливість залучення Національним банком України працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі в інспекційних перевірках проблемних банків, а також проведення Нацбанком України, за зверненням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інспекційної перевірки неплатоспроможного банку з метою підтвердження приведення інвестором діяльності такого банку у відповідність до вимог банківського законодавства України”, - говориться в документі.

Як пояснюється в повідомленні, внесені зміни приводять Положення у відповідність до Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” і набудуть чинності 22 вересня одночасно із законом.