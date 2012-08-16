У серпні збережеться літній тренд підвищеного попиту на валюту — НБУ

У серпні збережеться літній тренд попередніх двох місяців підвищеного попиту на готівкову валюту, зазначається у відеозаяві директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України) Олени Щербакової, оприлюдненої на сайті регулятора.

“Традиційно літній період - це сезон відпусток. Саме у цей час люди купують валюту для відпочинку за кордоном, що викликає зростання попиту на валюту серед населення. Така ситуація триватиме і в серпні. Тут не потрібно шукати аномальних явищ, тим більше що до осіннього періоду ринок функціонуватиме в нормальному режимі", - сказала О.Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у липні п.р. порівняно з червнем п.р., зросло на 9% - до 810,4 млн дол. і стало рекордним з січня 2012 року. Банки придбали у населення валюти на 1,539 млрд дол., продали — на 2,349 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку у січні п.р. було на рівні 556,5 млн дол., у лютому - 372,7 млн дол., у березні — 544,1, у квітні — 209 млн дол., у травні — 526,8 млн дол., у червні - 740,6 млн дол.