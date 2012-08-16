Роздрібний товарооборот українських підприємств у січні-липні зріс на 14,6%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України у січні-липні 2012 року (у порівняльних цінах) зріс на 14,6%, порівняно з січнем-липнем 2011 року, і становив 220,02 млрд грн, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання відзначено в АР Крим — на 25,9% - до 8,967 млрд грн, в Севастополі — на 30,6% - до 2,712 млрд грн, у Луганській області — 19,9% - до 7,624 млрд грн, у Сумській області — на 17,4% - до 3,166 млрд грн, а також у Херсонській області — на 16,9% - до 3,891 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) зріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-липні 2011 року (у порівняльних цінах) зріс на 14,6% порівняно з січнем-липнем 2010 року.