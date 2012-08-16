Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,0990/8,1030 грн/дол.

У четвер, 16 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0985/8,1045, до 12:00 звузився спред 8,0985/8,1025. На час торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0990/8,1030 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2538/42, до 12:00 ціни підвищилися 0,2539/43. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2538/42. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,9175 (-0,0155).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2260/1,2305. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,9310/9,9405, до 12:00 ціни пішли вгору 9,9395/9,9485. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 9,9445/9,9535.