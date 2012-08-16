Кількість платників ПДВ, які звітують через Інтернет, досягла 96% – ДПСУ

Кількість платників ПДВ, які звітують через Інтернет, досягла 96%, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

У липні 2012 року кількість платників ПДВ, які надсилають звітність в електронному вигляді, перевищила торішній показник в 1,7 раза. У липні 2011 року звітували за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку лише 55% платників ПДВ.

У податковій службі відзначають щомісячне зростання кількості тих, хто звітує через Інтернет, приблизно на 1%. Наприклад, у січні 2012 року в електронному вигляді звітність надсилали 91,3% платників, а в січні 2011 року – тільки 39%.

Всього за 7 місяців поточного року через централізовану систему прийнято майже в 6 разів більше документів, ніж торік.

За словами податківців, кількість платників, котрі звітують через Інтернет, буде рости і далі, в тому числі й платників податку на прибуток. Цьому значною мірою сприяє створений у ДПСУ центр сертифікації ключів, який безкоштовно видає платникам ключі електронного цифрового підпису.

Нагадаємо, акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Центр надає електронні ключі юридичним і фізичним особам безкоштовно.

Центр сертифікації електронних ключів у липні 2012 року видав 26,4 тис. ключів, що в 3,5 раза більше, ніж у червні, повідомили у Держподатслужбі.