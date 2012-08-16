Споживчі настрої українців погіршилися — дослідження

У липні спостерігалося погіршення споживчих настроїв українців, а значення індексу споживчих настроїв (ІСН) становило 81,1, що на 3 в.п. менше, ніж у червні.

Про це йдеться у даних дослідження, проведеного GFK Україна.

“Після двох місяців поліпшення у липні споживчі настрої повернулися на рівень квітня. Хоча індекс поточного особистого матеріального становища в липні досяг максимальної з липня 2010 року позначки 84 пункти, зменшення інших складових індексу споживчих настроїв викликало погіршення настроїв загалом”, - мовиться у дослідженні.

Найбільшою мірою зріс песимізм щодо найближчих економічних перспектив – індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року та індекс доцільності робити великі закупівлі зменшилися на 6 і 7,5 пункта відповідно. Оскільки індекс очікуваної динаміки безробіття в липні не змінився і залишається помірним, індекс інфляційних очікувань упав до найменшої з липня 2011 року позначки 182 пункти. Індекс девальваційних очікувань, навпаки, зріс до нового найвищого з початку року рівня, а основним джерелом побоювань українців є можливість саме фінансової кризи.

Погіршення настроїв у липні було притаманне респондентам молодшої і середньої вікових груп, тоді як серед громадян віком 46-59 років вони дещо зросли. Найбільше – на 10 пунктів – упав індекс споживчих настроїв у громадян з доходом, нижчим за середній, а також у жителів Києва і Західної України.

«Переважає думка про неминучість девальвації і загрозу фінансової кризи після виборів у жовтні 2012 року, що погіршує очікування і стримує споживання громадян, обмежуючи внутрішній попит. У поєднанні з несприятливою ситуацією на зовнішніх ринках це загрожує економічному зростанню в Україні у другій половині 2012 року», - прокоментували результати аналітики GFK Ukraine.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Споживчий кошик українців подешевшав на 10%