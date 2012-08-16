Fitch підтвердило рейтинги Росії

Москва. Рейтингове агентство «Fitch Ratings» підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») Російської Федерації в іноземній і національній валюті на рівні «BBB» зі «Стабільним» прогнозом. Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «F3», а рейтинг країнової стелі - на рівні «BBB+».

Як повідомили УНІАН у «Fitch Ratings», підтвердження рейтингів враховує, з одного боку, сильний державний баланс, позицію Росії як зовнішнього нетто-кредитора і збільшення гнучкості обмінного курсу і, з іншого боку, повільне просування у бік зміцнення бюджету і проведення структурних реформ на фоні волатильних цін на нафту і невизначеності глобальної економічної кон'юнктури.

Наголошується, що Росія, як і раніше, має сильний державний баланс для рейтингової категорії «BBB». Сукупний державний борг перебуває на низькому рівні 11% ВВП у 2011 р., при тому, що у державних фондах добробуту перебуває 112 млрд дол. (7% ВВП), забезпечуючи бюджету фінансову гнучкість і запас міцності на випадок різкого падіння цін на нафту. Щодо зовнішніх позицій, чисті іноземні активи держави становили 467 млрд дол. наприкінці 2011 р. (25% ВВП). Це є найвищим показником в рейтинговій категорії «BBB» в абсолютному вираженні, чому сприяє розмір міжнародних резервів Росії, п'ятих з найбільших у світі. Банківський сектор, що був значним джерелом зовнішнього стресу у 2008-2009 рр., також став зовнішнім нетто-кредитором.

Окрім цього, прогнози зростання реального ВВП на рівні 3,8% у 2012 р. і 3,5% у 2013 р. відображають думку Fitch, що Росія значно менше схильна до зовнішніх шоків відносно 2008-2009 рр., чому сприяє гнучкіший валютний курс, який згладжує вплив на бюджет з боку волатильних цін на нафту і зменшує чистий відплив капіталу. Водночас Росія не захищена від боргової кризи єврозони, яка проявляється у волатильних цінах на нафту, зниженні цін на активи, слабкішому валютному курсі і погіршенні настроїв інвесторів.

При цьому наголошується, що сировинна залежність і пов'язана з цим схильність коливанням цін на нафту залишаються ключовим негативним рейтинговим чинником для Росії, і ознак скорочення такої залежності поки не спостерігається. Загальні профіцити бюджету і рахунки поточних операцій маскують структурні ненафтові дефіцити у розмірі 10-12% ВВП у 2011 р., що вказує на вразливість Росії до різких негативних змін цін на сировинні товари, найбільш яскравим прикладом якої є висока ціна на нафту, необхідна для бездефіцитного бюджету: близько 118 дол. за барель.

Визнаючи той факт, що нещодавні заходи, спрямовані на зміцнення податково-бюджетної політики, є першим кроком у бік ослаблення взаємозв'язку між цінами на нафту і витратами, Fitch вказує на те, що передбачається лише поступове скорочення ненафтового дефіциту до 8,5% ВВП до 2015 р. порівняно з докризовим середньостроковим цільовим показником в 4,5% (який, за оцінками МВФ, відповідає концепції справедливого розподілу ресурсів між поколіннями). Агентство також відзначає, що поки не зрозуміло, як передвиборні обіцянки Президента країни Володимира Путіна, які, за незалежними оцінками, кумулятивно становлять 6% ВВП протягом шести років, узгоджуватимуться із загальними бюджетними цільовими орієнтирами.

Fitch вважає, що порівняно з іншими країнами БРІК Росія досить успішно справляється з ситуацією в умовах поточної кризи в єврозоні. Водночас перспективи повернення країни до докризових темпів зростання в 7% представляються віддаленими за відсутності значних структурних реформ, незважаючи на майбутній вступ до СОТ. Росія несприятливо виглядає на тлі країн із порівняльними рейтингами за індикаторами якості управління Світового банку, включаючи політичну стабільність, верховенство закону, контроль над корупцією і ефективність державного управління. Ці чинники проявляються у недоліках ділового клімату, підвищеному подієвому ризику і чистому відпливі капіталу, що триває.

Fitch відзначає, що, якщо не відбудеться значнішого зміцнення бюджету, у разі сильного і тривалого падіння цін на нафту може настати ослаблення державних фінансів і економіки, що може зумовити пониження рейтингів. І, навпаки, подальші кроки зі зміцнення податково-бюджетної політики, які забезпечили б значне зменшення ненафтового дефіциту, у поєднанні зі стійким зниженням інфляції могли б сприяти підвищенню рейтингів. Позитивним рейтинговим чинником також стали б великі реформи, які забезпечили б поліпшення ділового клімату, подальше зміцнення фінансового сектору і помітний прогрес у підвищенні якості управління.