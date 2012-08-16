Регулятивний капітал українських банків становить 176,507 млрд грн

Регулятивний капітал українських банків у січні-липні скоротився на 1%, у т.ч. за липень — зріс на 1%, до 176,507 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним із найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку – сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

За даними НБУ, адекватність регулятивного капіталу загалом по системі станом на 1 серпня 2012 року становила 18,29%, що на 0,3% більше, ніж на 1 липня п.р., і на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 серпня 2012 року банківську ліцензію мали 176 банків, один з яких має ліцензію санаційного банку.