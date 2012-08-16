Кількість дозвільних документів для ведення бізнесу планують скоротити

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує скоротити кількість дозвільних документів на 49 одиниць - із 143 нині чинних – до 94.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» підготовлено міністерством для розгляду Кабінетом міністрів.

«Діючий Перелік, затверджений Законом України № 3392, складається з 153 дозволів. Станом на сьогодні 13 дозволів вже виключено з нього діючими законами, 3 додано, залишилися чинними 143 дозволи. Законопроектом передбачається скасувати 49 документів дозвільного характеру з діючого Переліку, зокрема 3 - за рахунок скорочення сфери дії, скасувати 21 документ дозвільного характеру, встановлений спеціальними законами і відкоригувати назви 11 документів дозвільного характеру», - говориться в повідомленні.

Перелік документів для скорочення, відзначають в Мінекономрозвитку, було підготовлено з урахуванням скарг підприємців, пропозицій Міжнародної фінансової корпорації та Європейської Бізнес Асоціації.

У Мінекономрозвитку відзначають, що питання скасування 21 документа було узгоджене 10 серпня під час наради з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня прем'єр-міністр України М.Азаров висловив незадоволення реальними результатами дерегуляції, проведеної у сфері економічної діяльності в Україні.

Він відзначив, що роботу з дерегуляції буде продовжено.