Позитивна динаміка ПІІ обумовлена приватизацією і Євро-2012 – експерти

Позитивна динаміка прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в поточному році переважно обумовлена приватизаційними процесами на початку року, підготовкою інфраструктури до Євро-2012, а також підтримкою іноземними власниками своїх активів в Україні.

Про це сказано в аналітичному огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

«За перше півріччя чистий приплив ПІІ досяг 1,7 млрд дол. Основне зростання ПІІ припало на перший квартал року, тоді як у другому інвестиції зросли лише на 4,1%. На нашу думку, позитивна динаміка ПІІ в поточному році переважно обумовлена приватизаційними процесами на початку року, підготовкою інфраструктури до Євро-2012, а також підтримкою іноземними власниками своїх активів в Україні», - відзначають експерти.

В огляді вказується, що найбільший приплив ПІІ в другому кварталі спостерігався у харчовій промисловості та енергетичному секторі (0,7 млрд дол. і 0,6 млрд дол. відповідно), що, на думку аналітиків, переважно обумовлене підтримкою існуючих інвестицій.

При цьому наголошується, що значний обсяг інвестицій у фінансовому секторі (0,12 млрд дол.) вказує на продовження рекапіталізації банків з боку їхніх іноземних власників. Приплив інвестицій у транспортний сектор за останній квартал (0,14 млрд дол.) відображає процес підготовки інфраструктури до Євро-2012.

Водночас експерти «ІНГ Банк Україна» вважають, що у другому півріччі динаміка ПІІ може значно змінитися.

«За підсумками 2012 р. ми чекаємо зниження обсягу прямих іноземних інвестицій на 15%» - повідомили у банку.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 3,224 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 15,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року (2,788 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше за показник 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше у порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2011 року.