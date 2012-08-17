Янукович звільнив Лутака з посади заступника голови Держкомфінпослуг

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 475/2012 звільнив Миколу Лутака з посади заступника голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Відповідний документ розміщено на Офіційному сайті глави держави. Зазначається, що М.Лутака звільнено з посади відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

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