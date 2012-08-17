Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,0990/8,1050 грн/дол., 10,0130/10,0220 грн/євро

У п'ятницю, 17 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0990/8,1050 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2540/0,2544, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,0130/10,0220. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2365/1,2367 (четвер - 1,2268/1,2270). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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