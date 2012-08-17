Місія МВФ прибуде до України 29 серпня. Переговори триватимуть до 5 вересня

Група експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до України 29 серпня, повідомляється у заяві постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, переданій агентству УНІАН.

«Група експертів МВФ відвідає Київ у період з 29 серпня до 5 вересня з метою обговорення технічних питань, що стосуються бюджету на 2013 рік, реформи енергетичного сектора і програм соціальної допомоги», - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у Вашингтоні, повідомив, що місія МВФ відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела у Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема ті, що стосуються підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому повинно було обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 консультацій щодо виконання Україною своїх зобов'язань стосовно валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки що не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною і чекає від неї виконання раніше взятих зобов'язань, зокрема тих, що стосуються підвищення тарифів на газ для населення.