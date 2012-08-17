Уряд у найближчі дні затвердить нацпроект зимової Олімпіади-2022

Кабінет міністрів у найближчі дні затвердить Національний проект зимової Олімпіади 2022 року.

Про це заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів у рамках презентації техніко-економічного обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія - 2022», повідомили УНІАН у прес-службі Держінвестпроекту.

«Національний проект «Олімпійська надія - 2022» потребує термінового затвердження урядом країни. Прийняття ТЕО є ключовим етапом успіху України при подачі заявки на проведення Олімпіади в 2012 році», - зазначив В.Каськів.

Також, за його словами, це рішення дозволить реалізувати досягнуті домовленості з інвесторами щодо фінансування гірськолижних курортів та забезпечити виконання «Національного плану дій», затвердженого Президентом України у 2012 році. «Часу для реалізації цих завдань залишилося критично мало», - підкреслив В.Каськів.

«Ключовим завданням Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» є створення нової індустрії зимового туризму в Карпатах, що покликана забезпечити економічний розвиток західного регіону України», – додав він.

За його словами, згідно з аналізом Держінвестпроекту, реалізація Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» підвищить валовий регіональний продукт на 5% у Львівський області та на 3% - на Закарпатті. Це дозволить, вважає В.Каськів, повернути до України тисячі трудових емігрантів і створити десятки тисяч робочих місць.

Як повідомлялося, у вересні 2010 року Президент України своїм указом ініціював процес реалізації Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» та змін до законодавства. Оргкомітет з подачі заявки Україною на проведення зимової Олімпіади 2022 року було створено у грудні 2010 року. Його очолив віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков.

Розробник техніко-економічного обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» компанія «PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH» (Німеччина). Компанія займає провідне місце на ринку проектування підготовки та проведення Олімпійських ігор. Зокрема, досвід компанії включає підготовку Олімпійських ігор у Баку - 2016 році, у Мюнхені - 2018 році, та Чемпіонат світу з футболу у Катарі 2022 року.

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