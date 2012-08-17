Споживчі настрої українців можуть і далі погіршуватися – експерт

Споживчі настрої українців можуть і далі погіршуватися на тлі наближення осінніх парламентських виборів, а також зростання девальваційних настроїв, вважає Марія Сальникова, експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

«Уповільнення світової та української економіки на тлі боргової кризи в єврозоні може мати негативний вплив на споживчі настрої в Україні. На цьому тлі зростають побоювання з приводу стабільності гривні, знижуються обсяги споживчого кредитування, а також сповільнюються темпи зростання номінальних доходів населення. Це разом із парламентськими виборами, що наближаються, може й далі погіршувати споживчі настрої в країні», – відзначає М.Сальникова.

***Індекс споживчих настроїв у липні, згідно з дослідженням, проведеним компанією GFK Ukraine, знизився на 3 пункти - до 81,1 пункта. Тиск на цей показник чинили всі його складові, крім інфляційних очікувань населення і підіндексу оцінки поточного матеріального становища.