Посилено вимоги до закупівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами

Національний банк України (НБУ), своєю постановою №281 від 10 серпня п.р., робить жорсткішими умови купівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами.

Документом вносяться зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, запроваджується норма, згідно з якою «клієнти-резиденти (юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купувати, обмінювати іноземну валюту через одного суб'єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором з нерезидентом для розрахунків за торговими операціями».

Крім того, валюту можна буде купувати за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення і випуск у вільний оборот на території України товарів або в разі пред'явлення цього документа.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України запроваджує певні обмеження з метою зниження попиту на іноземну вільно конвертовану валюту. Так, з 23 вересня 2011 року регулятор зобов'язав банки здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому при продажу фізичній особі валюти банки повинні копіювати документи, що пред'являються, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ, на час чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.