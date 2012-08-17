Торги на міжбанку в п'ятницю закрилися котируваннями 8,0995/8,1040 грн/дол.

У п'ятницю, 17 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0990/8,1050, на 12:00 звузився спред: 8,1000/8,1030. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0995/8,1040 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/44, на 12:00 ціни знизилися до 0,2539/43. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2537/41. У Росії курс долар-рубль скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,9105 (-0,0070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2340/1,2380. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0130/10,0220, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,0170/10,0245. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали 10,0065/10,0160.