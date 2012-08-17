Кількість платників ПДВ з початку року зросла на 54% - ДПСУ

Кількість платників ПДВ з початку року зросла на 54%, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової службі України (ДПСУ).

Зокрема, у липні кількість платників ПДВ зросла на третину.

В цілому кількість платників ПДВ в 2012 році перевищила 16,2 тис. проти 10,6 тис. за аналогічний період в 2011 році.

На думку податківців, дана динаміка є результатом спрощення процедури реєстрації платників ПДВ.

Нагадаємо, на початку року терміни реєстрації було скорочено до 5 робочих днів, а обмеження для добровільної реєстрації платником ПДВ скасовано.