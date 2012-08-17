Товарооборот Білорусі з країнами ЄС у першому півріччі зріс у 1,4 рази

Мінськ. Товарооборот Білорусі з країнами ЄС у січні-червні 2012 року зріс в 1,4 рази і становив 15 млрд 651,6 млн дол.

Про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

«Експорт зріс в 1,6 рази - до 11 млрд 554,1 млн дол., імпорт знизився на 0,2% - до 4 млрд 97,5 тис. дол. Позитивне сальдо становило 7 млрд 456,6 млн дол.», - йдеться в повідомленні Білстату.

Основними торговими партнерами Білорусі в першій половині 2012 року були: Росія - 46,3% загального обсягу товарообороту, Нідерланди - 11,6%, Україна - 7,5%, Латвія - 5,4%, Німеччина - 4,1%, Китай - 2,5%, Польща - 2,3%, Італія та Литва - по 1,7%, Бразилія - ​​1,2%.

«Із загального обсягу білоруського експорту на частку Росії припадало 30,6%, інших країн СНД - 13,9%, країн ЄС - 45,6%, інших країн - 9,9%. Імпорт з Росії становив 63,3% загального обсягу імпорту, інших країн СНД - 4,8%, країн ЄС - 17,6%, інших країн - 14,3%», - зазначили у Білстаті.

За даними Білстату, обсяг експорту в Україну досяг 2 млрд 652,1 млн дол. - в 1,65 рази більше за аналогічний період минулого року, імпорту з України до Білорусі - 977,3 млн (на 2,3% більше).

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