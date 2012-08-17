Бюджет Києва у першому півріччі не виконано на 30%

Невиконання бюджету Києва за І півріччя цього року становило 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, серед головних причин існуючої ситуації - проблеми із приватизацією комунального майна та землі, низька орендна плата за користування землею.

“У нас є невиконання бюджету, що стосуються формування бюджету розвитку. Тобто це ті доходи, які ми отримуємо від орендної плати за землю, а також від приватизації землі або об’єктів комунальної форми власності. По результатам І півріччя, я точно не пам’ятаю, але у нас є відставання мінімум на 30%", - сказав О.Попов.

Він пов’язує невиконання, зокрема, з відсутністю законодавчої бази, що унормовує орендну плату: “Ми очікували, що будуть зміни в нормативній базі - і просили про це уряд - відносно того, щоб збільшити розмір орендної плати для підприємців, які платять сьогодні не 3%, а 1%, і не хочуть або умисно відхиляються від сплати орендної плати, не підписуючи договору оренди. Дійсно, потрібно було змінити нормативну базу”.

Що ж стосується надходжень від приватизації, то О.Попов зазначив, що відповідне законодавство, яке дозволяє місту проводити приватизацію земель через аукціони, тобто на конкурентних засадах, вже є дуже добре для міста в плані подальших надходжень.

“Я думаю, що ми зможемо реально отримувати не менше мільярда гривень на рік від такої політики. Ми вже можемо і готові до цього. Підготовлені земельні ділянки, які можуть залучити інвесторів. А приватизація об’єктів комунальної власності – ми в певному обсязі стримуємо цей процес, бо хотілось би, щоб ситуація економічна і ринкова була краща, ніж вона сьогодні є, щоб наші активи дорожче продати”, - пояснив голова КМДА.

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