Луганському бюджету будівництво басейну для олімпійців обійдеться у 25 млн грн

Луганська обласна рада схвалила проектно-кошторисну документацію будівництва 50-метрового відкритого басейну для обласного центру олімпійської підготовки спортсменів «Олімп-спорт» у Луганську.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 17 серпня на сесії обласної ради.

За словами голови облради Валерія Голенка, будівництво басейну обійдеться обласному бюджету в 25 млн. грн і почнеться в 2013 році.

«Басейн працюватиме не тільки для спортсменів, а й для всіх луганців у літній час», - сказав В.Голенко.