Луганському бюджету будівництво басейну для олімпійців обійдеться у 25 млн грн
14:44, 18 серпня 2012Фінанси
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Луганська обласна рада схвалила проектно-кошторисну документацію будівництва 50-метрового відкритого басейну для обласного центру олімпійської підготовки спортсменів «Олімп-спорт» у Луганську.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 17 серпня на сесії обласної ради.
За словами голови облради Валерія Голенка, будівництво басейну обійдеться обласному бюджету в 25 млн. грн і почнеться в 2013 році.
«Басейн працюватиме не тільки для спортсменів, а й для всіх луганців у літній час», - сказав В.Голенко.
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