Економіка Німеччини вже відчуває наслідки кризи в єврозоні

Економіка Німеччини починає відчувати наслідки кризи в єврозоні. Як сказано в оприлюдненій у понеділок, 20 серпня, доповіді Міністерства фінансів ФРН, основною причиною є зниження попиту на німецьку продукцію в країнах єврозони. Після невеликого зростання в другому кварталі експерти чекають у найближчі місяці "спокійного розвитку кон'юнктури" і деякого зниження динаміки експортних галузей, пише DW.

Ситуацію на ринку праці поки що можна вважати сприятливою, проте з'являються ознаки стагнації. Згідно з опитуванням, настрій підприємців останнім часом погіршився. Це може призвести до скорочення числа створюваних нових робочих місць. Водночас попит на робочу силу наразі залишається на досить високому рівні. Як позитивний аспект експерти посилаються на вельми високий рівень купівельної активності.

Тим часом газета Bild повідомляє про істотне скорочення витратних статей держбюджету Німеччини в 2013 році. Витрати становитимуть 302,2 мільярда євро – на 10,5 мільярда менше, ніж у поточному році. Як і раніше, найбільше коштів буде виділено соціальним сферам і на фінансування програм зайнятості – понад 118 мільярдів євро. За даними видання, мінфін також запланував на 2013 рік приріст держзаборгованості на рівні 18,8 мільярда євро.