Цього тижня підстав для впевненого зростання пари EUR/USD немає – експерт

Впродовж поточного тижня, 20-24 серпня, пара EUR/USD, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може подолати опір 1,2435 у випадку, якщо долар опиниться під тиском через зростання апетиту до ризику, але підстав для її впевненого зростання немає.

Як відзначають аналітики, британський фунт зміцнив свої позиції після того, як макроекономічна статистика з Великобританії стала оптимістичнішою, а представники Банку Англії висловлюють значно більше впевненості щодо найближчого майбутнього. Проте стерлінг продовжить корелювати з євро проти долара.

Японська єна за браком важливих новин може продовжити свій рух у бік рівня 80,05. Проте вона вже дещо перепродана в короткостроковій перспективі і може потребувати декількох днів корекції.

Основною подією поточного тижня, здатною вплинути на позиції американського долара, стане публікація протоколів останнього засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США. Проте у світлі макроекономічної статистики, що поліпшується останнім часом, значущість цієї події дещо знижується. Регулятор навряд чи найближчим часом почне третій раунд QE. Певний вплив на фондовий ринок США може мати звіт щодо замовлень на товари тривалого користування, а це, своєю чергою, може підштовхнути вгору долар.

Важливою подією для євро також стане публікація даних щодо Індексу менеджерів із закупівель у Німеччині від Markit. Економіка єврозони продовжує заглиблюватися у рецесію, а майбутнє євро і далі туманне. Відповідно, чекати оптимістичних даних не варто, що й може чинити знижувальний тиск на євро.