НБУ роз'яснює правила реструктуризації валютного споживкредиту

Збільшення суми валютного споживчого кредиту, виданого фізичній особі, заборонено чинним законодавством (Закон №3795-VI).

Про це йдеться в телеграмі Національного банку України (НБУ) комерційним банкам.

“Окремо зазначаємо, що після 16 жовтня 2011 року (день набуття чинності Законом №3795-VI - УНІАН) проведення банком реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті можливе лише за умови, якщо при цьому не відбуватиметься додаткове кредитування в іноземній валюті”, - йдеться в документі.

Регулятор також зазначає, що надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті після 16 жовтня 2011 року, зокрема у формі траншів за кредитною лінією, кредитом овердрафт тощо, є порушенням вимог законодавства України.

Встановлена Законом заборона на надання споживчих кредитів в іноземній валюті поширюється, зокрема, на кредитні операції за договорами про поновлювану кредитну лінію, які були укладені до 16 жовтня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України заборонено відповідно до Закону України від 22 вересня 2011 р. N 3795-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг", яким внесено відповідні зміни у статтю 11 Закону України "Про захист прав споживачів". Норма про заборону набула чинності з 16 жовтня 2011 року.