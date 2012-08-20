Котирування на міжбанку на 12:00 - 8,1020/8,1045 грн/дол., 10,0070/10,0145 грн/євро

У понеділок, 20 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0990/8,1040, до 12:00 ціни піднялися 8,1020/8,1045 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2529/0,2533, до 12:00 ціни знизилися 0,2528/32. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 11:00 встановився на рівні 32,0255 (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3274/76, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,0090/10,0165, до 12:00 ціни пішли вниз 10,0070/10,0145.