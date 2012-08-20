Знецінення євро стало однією з причин підвищеного попиту на інвалюту – НБУ

Знецінення євро стало однією з причин підвищеного попиту на інвалюту і зниження гривневої ліквідності на міжбанку, вважають у Національному банку України (НБУ).

“Зокрема, знецінення євро щодо долара на світових ринках призвело до підвищення попиту на іноземну валюту на внутрішньому ринку України, де традиційно домінує долар США. Відтік гривні на валютний ринок супроводжується зменшенням її пропозиції на міжбанківському ринку, що не може не впливати на відсоткові ставки”, - мовиться в оприлюдненому на сайті регулятора прес-релізі за підсумками наради з монетарних питань за участю голови Нацбанку Сергія Арбузова, його заступників і керівників структурних підрозділів НБУ.

Згідно з наданою інформацією, з метою стабілізації ринкових очікувань Нацбанк з травня поточного року відновив інтервенції з продажу іноземної валюти. Також задля протидії зростанню ставок на міжбанківському кредитному ринку регулятор у червні-липні збільшив обсяги підтримки ліквідності.

Своєю чергою С.Арбузов відзначив, що банки мають достатньо коштів в іноземній валюті для того, щоб у разі потреби їх конвертувати і самостійно підтримати гривневу ліквідність. Якщо ж необхідність підтримання ліквідності банків виникатиме внаслідок активізації їхньої кредитної діяльності, то Національний банк України розглядатиме питання про розширення обсягів такої підтримки.

За даними НБУ, різке збільшення ставок на міжбанківському кредитному ринку відбулося в кінці травня п.р. За чотири останні дні місяці середньозважена ставка збільшилася з 6,7% до 17,9%, ставка овернайт — з 6,6% до 17%. Впродовж усього цього часу зберігаються високі ставки, переважно вище за 10%, і станом на 17 серпня середньозважена ставка становила 19,6%, ставка овернайт — 17,9%.

Раніше НБУ пояснював збільшення попиту на готівкову валюту в літні місяці тим, що люди її купують для відпочинку за кордоном.