НБУ не виключає зростання інфляції у найближчі місяці

У Національному банку України (НБУ) не виключають зростання показника інфляції в короткостроковій перспективі. Про це сказано в оприлюдненому на сайті регулятора прес-релізі за підсумками наради з монетарних питань за участю голови Нацбанку Сергія Арбузова, його заступників і керівників структурних підрозділів НБУ.

“Учасники наради не виключили деякого підвищення темпів інфляції у подальші місяці, що може бути пов'язане з сезонними чинниками і можливим прискоренням зростання цін на світових ринках продовольчих товарів. Також на показники інфляції в річному вимірюванні впливатиме низька база порівняння минулого року. При цьому можливе зростання інфляції під впливом вказаних вище чинників буде достатньо помірним”, - мовиться у прес-релізі.

У Нацбанку вважають, що показники споживчої інфляції в Україні на сьогодні є близькими до оптимальних.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2012 року в порівнянні з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) у липні 2012 року проти червня становила 0%, з початку року (липень 2012 року до грудня 2011 року) — 0,4%.

У липні 2012 року показник базової інфляції проти липня 2011 року становив 3,1%, у січні-липні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,8%.