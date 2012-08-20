Експерт не виключає дружнього розміщення на аукціоні з продажу ОВДП 21 серпня

Не виключено, що на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 21 серпня Міністерство фінансів проведе «дружнє розміщення» держпаперів через відсутність ринкового попиту, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Він нагадав, що на аукціоні у вівторок, 21 серпня, уряд запропонує дві серії стандартних облігацій зі строком обігу п'ять і сім років.

«Важко підібрати слова, які допомогли б зробити коментар про чергове серпневе розміщення не схожим на попередній. На прийдешньому аукціоні ринкового попиту досі не може бути. Утім, він зараз фактично відсутній і на вторинному ринку, - відзначає С.Фурса. - Не виключено, що Мінфін проведе дружнє розміщення якоїсь із облігацій, але передбачити даний факт напевно неможливо».

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні Мінфіну із продажу ОВДП у вівторок, 14 серпня, не було подано жодної заявки.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП строком обігу 5 і 7 років.

На аукціоні 7 серпня Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена дохідність паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а буде пропонувати ринку виключно гривневі папери зі строком обігу 5 і 7 років.

Наміри призупинити продаж валютних ОВДП оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.