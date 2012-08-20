Прибуток банківської системи України у січні-липні становив 2,2 млрд грн

Прибуток банківської системи в січні-липні 2012 року становив 2,2 млрд грн порівняно з 4 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 6,3% - до 85,247 млрд грн, у тому числі процентний дохід становив 67,262 млрд грн, комісійний дохід - 11,783 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1,4% і становили 83 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 37,520 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 20,571 млрд грн, відрахування в резерви - 14,180 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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