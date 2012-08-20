Торги доларом на міжбанку у понеділок закрилися зростанням котирувань

У понеділок, 20 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0990/8,1040, на 12:00 ціни піднялися до 8,1020/8,1045. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1040/8,1080 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2529/0,2533, на 12:00 ціни знизилися до 0,2528/0,2532. На час закриття ціни досягли рівня 0,2527/0,2529. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,0747 (+0,1642).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2364/1,2366, а на 15:00 впали до 1,2304/1,2306.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0090/10,0165, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,0070/10,0145. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 9,9700/9,9790.