Зафіксовано зростання ставок на термінові депозити в інвалюті

У понеділок, 20 серпня, було зафіксовано зростання ставок за депозитами в іноземній валюті.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Так, найбільше зріс індекс за тримісячними депозитами у доларах США — на 0,4%, до 6,03%, на терміни 6, 9 і 12 місяців зростання було в межах 0,14-0,22%.

Зростання індексу за ставками в євро було в рамках 0,15-0,2%.

Індекс за гривневими депозитами на термін 6 і 9 місяців збільшився на 0,02% до 17,5% і 17,96% відповідно, на термін 3 і 12 місяців — знизився, відповідно, до 16,49% з 16,57% і до 18,18% з 18,2%.

Як повідомляв УНІАН, із 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входить 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.