Споживчі настрої українців: чим нижчі доходи, тим більший песимізм

Споживчі настрої українців погіршуються. У липні індекс впав на 3 п.п., порівняно з червнем. Особливо тенденція проявляється серед громадян з доходом нижчим за середній, а також у жителів Києва та Західної України.

«Панівна думка про неминучість девальвації та загрозу фінансової кризи після виборів у жовтні 2012 року погіршує очікування та стримує споживання громадян, обмежуючи внутрішній попит. В поєднанні з несприятливою ситуацією на зовнішніх ринках, це загрожує економічному зростанню в Україні в другій половині 2012 року», - такий висновок аналітиків GfK Ukraine.

Згідно з дослідженням компанії, найбільше зріс песимізм щодо найближчих економічних перспектив - індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року і індекс доцільності робити великі закупівлі скоротилися на 6 і 7,5 пунктів, відповідно. При цьому індекс інфляційних очікувань впав до найменшої з липня 2011 року позначки - 182 пункту. Індекс девальваційних очікувань, навпаки, виріс до нового найвищого з початку року рівня, а основним джерелом побоювань українців є ймовірність фінансової кризи.

Настрій українців не позбавлений логіки - ситуація на світових майданчиках не може не відбитися на нашій країні. Тривала глобальна криза, яка загнала ЄС в рецесію і яка демонструє протягом тривалого часу зниження вартості нафти та іншої сировини, а також коливання курсів національних валют і фондових ринків, негативно впливає на банківські системи, в тому числі третіх країн, до яких належить Україна. Вже відчула на собі застій в ЄС вітчизняна промисловість, що демонструє спад виробництва (у липні п.р. проти липня минулого року - 0,9%).

Як наголошує керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен, «присутня стагнація в галузі. Промисловість страждає від уповільнення економік, що розвиваються, і рецесії в єврозоні». На його думку, «в уряду відсутня можливість для істотного фіскального стимулювання внутрішнього попиту, і монетарна політика та регуляторна політика не сприяють зростанню внутрішнього попиту на продукцію, яка в основному експортується».

Міжнародне рейтингове агентство S&P оцінює прямий ризик поширення проблем єврозони на банківські системи Російської Федерації і більшості інших країн СНД як помірний, але «виняток становить лише Україна, банківський сектор якої найбільшою мірою піддається впливу скорочення інвестицій з країн єврозони».

Тобто, Україна знаходиться в «підвішеному стані». А коли так, то споживчі настрої українців можуть продовжити погіршуватися на тлі наближення осінніх парламентських виборів, а також зростання девальваційних настроїв, зазначає Марія Сальникова, експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

«Сповільнення світової та української економіки на тлі боргової кризи в єврозоні може мати негативний вплив на споживчі настрої в Україні. На цьому тлі зростають побоювання з приводу стабільності гривні, знижуються обсяги споживчого кредитування, а також сповільнюються темпи зростання номінальних доходів населення. Це разом з наближенням парламентських виборів може продовжити погіршувати споживчі настрої в країні», - вважає експерт.

Погіршує ситуацію й остання заява Нацбанку. Регулятор не виключає підвищення темпів інфляції в найближчі місяці, що може бути пов'язано із сезонними факторами та можливим прискоренням зростання цін на світових ринках продовольчих товарів. Тим часом, як підкреслює НБУ, ймовірне зростання інфляції «буде досить помірним". У Нацбанку вважають, що показники споживчої інфляції в Україні на сьогодні є близькими до оптимальних.

Варто зазначити, що експерти прогнозували прискорення інфляції, починаючи з серпня.

*** В Україні у липні 2012 року проти червня 2012 споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року - на 0,1%. Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,1%. Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в липні 2012 року проти червня становила 0%, з початку року (липень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,4%. У липні 2012 року показник базової інфляції проти липня 2011 року становив 3,1%, в січні-липні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,8%.

За словами політолога Олександра Палія, в українській промисловості вже 5 місяців триває рецесія, «але суспільство цього усвідомити не може, оскільки у телевізорі рясніє суцільне поліпшення. Останні дані Держкомстату про те, що в липні 2012 року падіння промвиробництва «краще», ніж у червні, тому що знизилося до мінус 0,9% до липня 2011 року з мінус 1,4% у червні, «звучать як вишукане знущання над обіцянками поліпшення життя ». Як зазначив Палій, падіння в промисловості триває з березня, коли воно вперше в цьому році у річному обчисленні становило мінус 1,1%. «За підсумками першого півріччя зростання промислового виробництва досягло плюс 0,4%, що є мізером для України і явною ознакою рецесії». Падіння на зовнішніх ринках попиту на продукцію базових галузей української економіки, насамперед металургії, на його думку, освітило «рахітичну колоніальну структуру економіки».

Для більшої яскравості неприємної картинки стану справ в Україні залишається додати прогноз Міжнародного валютного фонду. Він попередив про серйозні наслідки поглиблення кризи в єврозоні для світової економіки, причому проблеми фінансового ринку єврозони, найперше, вдарять по країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Тобто, і по Україні. Але особливо хвилюватися не варто, прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що уряд не допустить зростання цін на харчові продукти. Цьому сприятиме і досить високий урожай зерна попри посуху. Він хоча й прогнозується нижчим, ніж у минулому році, але на 10% вищим порівняно із середнім значенням за останні 10 років. Плюс рекордні перехідні залишки зерна. Але не можна знімати з рахунків, що залишається відкритою низка питань, які мають прямий стосунок до стабілізації ситуації в Україні - ціна газу і відновлення співпраці з МВФ. Без вирішення цих проблем говорити позитивно про майбутнє України неможливо.

Олена Бистрицька (УНІАН)