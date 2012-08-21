Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,1040/8,1095 грн/дол., 10,0230/10,0315 грн/євро

У вівторок, 21 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1040/8,1095 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2536/40, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0230/10,0315. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,2363/65 (понеділок — 1,2364/66).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.