Середній курс гривні 20 серпня становив 8,0955 грн/дол. Обсяг торгів - 738,7 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 20 серпня, знизився до 8,0955 грн/дол. проти 8,0877 за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 738,7 млн дол. (в еквіваленті), що на 179 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 515,3 млн дол.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0990/8,1040, до 12:00 ціни піднялися до 8,1020/8,1045. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1040/8,1080 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2529/0,2533, до 12:00 ціни знизилися до 0,2528/0,2532. До закриття ціни досягли рівня 0,2527/0,2529. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,0747 (+0,1642).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували на рівні 1,2364/1,2366, а до 15:00 впали до 1,2304/1,2306.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0090/10,0165, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,0070/10,0145. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму - 9,9700/9,9790.