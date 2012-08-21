У Балоги звинувачують Мінфін у затримці впровадження системи «112»

Міністерство фінансів України затримує впровадження в Україні системи екстреної допомоги «112».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комісії конкурсних торгів Міністерства надзвичайних ситуацій України Олег Ціцак сьогодні під час брифінгу.

Він наголосив, що 452 млн грн, які держава передбачила на 2012 рік для проведення першого етапу робіт, наразі знаходяться на казначейському рахунку МНС, але їх не можна освоїти через позицію Мінфіну.

«Єдині кошти, які все ж були витрачені на реалізацію цієї програми, - 80 тис. грн на оплату експертизи Інституту програмних систем Академії наук України, - додав він.

За його словами, на початку липня до Міністерства фінансів було подано звернення про надання для проекту «112» коду економічної класифікації, без якого неможливе ні проведення тендерів, ні будь-яке освоєння виділених на проект коштів.

Проте, наголосив О.Ціцак, Мінфін запросив спочатку обґрунтування витрат на проект.

Але навіть після його надання, з 4 липня, Мінфін так і не надав жодної відповіді.

«Нам незрозуміла така позиція Міністерства фінансів», - сказав О.Ціцак, додавши, що зазвичай така процедура займає кілька днів.

Він також підкреслив, що подальше зволікання з боку Міністерства фінансів призведе до неможливості реалізації цього проекту.

«Ми в такому випадку знімаємо з себе відповідальність», - сказав О.Ціцак.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня стало відомо, що Угоду між МНС та американською компанією Hewlett Packard про запровадження в Україні системи екстреної допомоги 112 визнано недійсною.

Водночас О.Ціцак тоді наголосив, що МНС не відмовляється від впровадження системи 112 і готується до проведення нових тендерних процедур. В них зможуть взяти участь усі бажаючі компанії, які мають успішний досвід реалізації подібних проектів.

Водночас очікується, що система «112» має запрацювати по всій країні в 2013 році.