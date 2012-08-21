Податкова заявляє - мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу дотримується
Державна податкова служба України заявляє, що дотримується чинного до кінця 2012 року мораторію на фактичні перевірки підприємств малого та середнього бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.
Згідно з повідомленням, мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу було введено на перехідний період для впровадження змін у податковій сфері.
"Цей час відведено як «адаптивний період» для втілення нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін", - сказано в повідомленні.
При цьому кількість планових документальних перевірок юридичних осіб протягом третього кварталу 2012 р. зменшилося на 15%. "Всього за цей період податкова служба планує перевірити 1,7 тис. суб'єктів господарювання", - уточнено в повідомленні.
У першому кварталі поточного року було проведено 2,1 тис. перевірок, у другому - 2 тис. У цілому за рік передбачається провести не більше 8 тис. документальних перевірок.
Одночасно керівництво ДПС України закликає підприємців, які при перевірці зіштовхнулися з неправомірними, на їхню думку, діями податківців, повідомляти про це на гарячу лінію «Пульс податкової»
Як повідомляв УНІАН, З 1 січня 2012 року набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування. І в зв'язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ продовжила мораторій до кінця 2012 року.
Водночас керівництво Державної податкової служби пообіцяло зменшити кількість фактичних перевірок.
Зокрема, в першому кварталі 2011 року ДПС провела 3352 перевірок малого та середнього бізнесу.