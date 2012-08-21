ДПСУ за впровадження сервісу автентифікації контрагентів з малого і середнього бізнесу

Державна податкова служба України розробляє сервіс для автентифікації контрагентів з числа представників малого та середнього бізнесу, який дозволить перевіряти документи платників єдиного податку в режимі on-line.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Новий сервіс передбачає, що будь-який відвідувач офіційного порталу ДПСУ зможе, натиснувши на відповідний банер, перевірити, чи є чинними реєстраційні документи його потенційного чи діючого партнера.

«Фахівці очікують, що такий сервіс буде користуватися популярністю, оскільки представники бізнесу повинні бути зацікавлені в ретельному підборі контрагентів», - зазначає прес-служба ДПСУ.

Усього сьогодні аудиторія податкового порталу ДПСУ становить 360 тис. авторизованих користувачів.

Найпопулярнішими сервісами залишаються операції з Єдиним реєстром податкових накладних - отримання виписки про заборгованість перед бюджетом, повідомлення про розбіжності між виданими і отриманими накладними і т.п.

Крім того, через портал платники замовляють довідку про стан розрахунків з бюджетом.

Нагадаємо, за інформацією ДПСУ, кількість платників ПДВ, які звітують через Інтернет, сягнула 96%.