Торги на міжбанку у вівторок закрилися котируваннями 8,0985/8,1025 грн/дол.

У вівторок, 21 серпня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1040/8,1095, на 12:00 ціни впали до 8,0970/8,1010. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0985/8,1025 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/0,2540, на 12:00 ціни піднялися до 0,2542/0,2546. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,8399 (-0,2348).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2363/1,2365, а на 15:00 зросли до 1,2418/1,2420.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0230/10,0315, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0490/10,0580. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,0555/10,0645.