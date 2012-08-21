Мінфін на аукціоні не зміг продати ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 21 серпня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Щодо ОВДП терміном обігу 5 років подана одна заявка обсягом 10 млн. грн і прибутковістю 23,9%, але вона не була задоволена.

Раніше фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса повідомив, що не виключає дружнього розміщення на аукціоні з продажу ОВДП 21 серпня зважаючи на брак ринкового попиту.

Своєю чергою аналітики «ІНГ Банк Україна» також відзначали вірогідність укладення неринкових оборудок на аукціоні у вівторок з урахуванням того, що до аукціону, запланованого на наступний тиждень, уряду необхідно буде виплатити 2,2 млрд грну рамках погашення внутрішніх зобов'язань, що збільшує потребу у рефінансуванні боргу.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні Мінфіну з продажу ОВДП у вівторок, 14 серпня, не було подано жодної заявки.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

На аукціоні 7 серпня Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.