Україна може стати торговельним мостом між Заходом і Росією – російський експерт

Москва. Україна може стати торговельним містком між Заходом і Росією, якщо підпише угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом, що вже було зроблено в рамках СНД.

Таку думку висловив власному кореспонденту УНІАН у РФ директор Центру з вивченню питань тарифно-митного і нетарифного регулювання В’ячеслав Євсєєв.

«Якщо Україна дійсно сформує зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а вона набагато глибша і різностороння, то це фактично створює для Митного союзу дірку при торгівлі з ЄС», - сказав В.Євсєєв.

Він відзначив, що європейські товари можуть поставлятися до України, а звідти після незначної переробки безмитно ввозитися у Митний союз.

«У цьому є загроза для Митного союзу», - сказав він.

При цьому В.Євсеєв відзначив, що в рамках зони вільної торгівлі СНД передбачено введення захисних норм, проте це вимагає дотримання досить складних процедур.

«Таким чином, Україна може стати містком між Євросоюзом і Росією в торгівлі. Адже й російські товари можуть потрапляти на європейський ринок через Україну після переробки на її території», - вважає він.

Нагадаємо, 30 липня п.р. Верховна Рада ратифікувала договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД, а 9 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі». Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ. Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна його ратифікувала.

20 липня в Брюсселі представниками України і Європейської комісії було парафовано текст Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, яке є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони розпочали у 2007 році.