Ставки на гривневі депозити у вівторок змінилися різноспрямовано

У вівторок, 20 серпня, ставки на гривневі депозити змінилися різноспрямовано.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Індекс щодо тримісячних і дев'ятимісячних депозитів у гривні зберігся на рівні 16,49% і 17,96% відповідно. Індекс щодо шестимісячних вкладів знизився до 17,39% з 17,50%, а щодо річних зріс до 18,42% із 18,18%.

Індекс щодо тримісячних депозитів знизився до 5,82% з 6,03%.

Решта індексів за доларовими вкладами і депозитами у євро не змінилися.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на строки 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США та євро.